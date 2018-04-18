Обнинск приведут в порядок к майским праздникам

В среду, 18 апреля, в Калуге губернатор области Анатолий АРТАМОНОВ провел рабочую встречу с главой администрации МО «Город Обнинск» Владиславом ШАПШОЙ.
Они обсудили вопросы благоустройства наукограда.
Как рассказал Шапша, первоочередной задачей является приведение города в порядок после зимы. Этой работой занимаются управляющие компании, уже состоялось более 25 субботников граждан, заканчивается обрезка и побелка деревьев, уборка территории.
- Администрация города участвует в этих мероприятиях, люди активно откликаются. Ваше поручение привести город в порядок к 1 мая мы выполним, - отметил Владислав Шапша, обращаясь к губернатору.
Тот в свою очередь положительно оценил результаты взаимодействия руководства города с населением в части организации субботников и другой совместной работы по благоустройству.
При подготовке к майским праздникам глава региона рекомендовал особое внимание обратить на организацию празднования Дня Победы и нужды ветеранов Великой Отечественной войны.
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