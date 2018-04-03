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Чиновники похвалили себя за организацию рейтингового голосования

03.04.2018 16:16 1 540 Оксана КОЛОСОВА
Чиновники похвалили себя за организацию рейтингового голосования

На городской планёрке в понедельник, 2 апреля, были подведены итоги открытого рейтингового голосования в рамках проекта «Комфортная городская среда». Оно проходило 18 марта параллельно с выборами президента РФ. Всего в голосовании участвовало 167 тысяч человек. Чиновники считают, что процедура была организована на высоком уровне.

- Мы пошли по пути создания максимально комфортных условий для рейтингового голосования, - отчитался на планёрке заместитель городского головы Алексей ВОЛКОВ. – Каждый учётный участок был оборудован необходимыми информационными материалами. По итогам проведения рейтингового голосования не поступило ни одной жалобы. 

Между тем, в социальных сетях многие калужане писали, что организация голосования, напротив, была отвратительной.  

«В 46-й школе на входе – столпотворение. Поставили столы для голосования по «Городской среде», - написала Евгения. – Народ не понимает, толкучка у столов, все берут листы для голосования и не понимают, где фамилии. Указателей к избирательным участкам за толпой не видно. Сумятица! Нет никого, кто направил бы потоки в нужном направлении. О-о-очень неорганизованно!» 

«Нам почему-то не дали бюллетени для голосования по благоустройству, - сообщил ещё один калужанин. – Причём мы с женой голосовали на разных участках. Супруга звонила на «горячую линию» Калужского избиркома, ей сказали, что за благоустройство голосуют не на всех участках. Это как так?»

Подобных отзывов в калужских группах соцсетей много. «Прелести» организации рейтингового голосования испытали на себе и сотрудники нашего издания. 

Между тем чиновники обещают, что такой формат работы будет применяться и в будущем. Его распространят на все ключевые решения, связанные с развитием города, где требуется участие калужан.

Что касается лидеров первого голосования, то, как мы рассказывали, в нём победили набережная Яченского водохранилища и сквер «Содружество», расположенный между улицами Кубяка и Кибальчича. Сквер в этом году благоустроят, а по набережной разработают проектно-сметную документацию.

Остальные 38 объектов, за которые голосовали горожане, включат в программу «Комфортная городская среда» и до 2022 года отремонтируют, заверил Алексей Волков.

- Поэтому в ближайшее время эти работы надо осметить и включить в план развития, - сказал зам. градоначальника. 


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Тэги: благоустройство
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