Александр Иванов: «Жители хотят видеть наш город красивым и благоустроенным»

21 марта состоялось заключительное заседание общественной комиссии по организации и проведению рейтингового голосования по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»
В заседании приняли участие Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ, депутаты Городской Думы, руководители подразделений Городской Управы, представители общественных организаций.
Были подведены итоги рейтингового голосования по отбору объектов благоустройства.
Всего в рейтинговом голосовании приняли участие 167 тысяч калужан.
Среди общегородских территорий наибольшее число голосов набрал проект обустройства набережной Яченского водохранилища – проект поддержали более 67 тысяч калужан.
Среди локальных территорий первое место занял проект благоустройства территории улицы Московская между улицами Кубяка и Кибальчича (расширение сквера «Содружество»). За проект проголосовало 6150 калужан.
Благоустройство данной территории предусматривает размещение спортивных, общественно-культурных и рекреационных объектов. Согласно проекту здесь появятся пешеходные дорожки, велодорожки и сквер, запланирована замена тротуарного покрытия, благоустройство существующих зеленых зон, дополнительная высадка кустарников и деревьев, установка опор освещения, организация ландшафтной подсветки, расстановка малых архитектурных форм.
– Рейтинговое голосование, в ходе которого жители города сами выбирали приоритетные объекты благоустройства, прошло в Калуге впервые, – отметил Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ, – сейчас можно уже с уверенностью сказать, что опыт был удачным, голосование вызвало значительный интерес у калужан, оно показало, что жители хотят видеть наш город красивым и благоустроенным. Основные задачи в сфере благоустройства Калуги определены, и теперь городским властям предстоит реализовать набравшие наибольшее число голосов проекты и воплотить в жизнь пожелания калужан.
Руководство Городской Управы планирует совместно с депутатами разработать долгосрочную программу благоустройства города, в рамках которой реализовать большинство проектов, отобранных для участия в рейтинговом голосовании.
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