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Состоялось совместное заседание территориальных общин

14.03.2018 16:16 0 487
Состоялось совместное заседание территориальных общин

14 марта состоялось совместное заседание территориальных общин «Площадь Победы», «Театральная площадь» и Народного Совета избирательного округа № 3.

В заседании принял участие председатель общин и Народного совета, Глава городского самоуправления Калуги Александр ИВАНОВ.

Обсуждался вопрос участия в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

– 18 марта, в день главного события в политической жизни страны, калужанам также предстоит определить общественные территории, благоустройство которых станет приоритетной задачей для городских властей, – сообщил активистам ТОС Александр ИВАНОВ, – по предложению жителей округа для включения в перечень был подготовлен проект благоустройства дворовой территории между домами № 93 и 95 по улице Дзержинского. Вопросы благоустройства и озеленения дворовых территорий остаются актуальными для жителей центральной части города. Проект предусматривает озеленение внутриквартального сквера, посадку крупномерных деревьев, а также декоративного кустарника, возведение пешеходных дорожек с тротуарной плиткой.

Глава Калуги призвал жителей округа принять активное участие в рейтинговом голосовании и поддержать проект.

– В ходе голосования будет определены одна общегородская территория, которая станет приоритетной в ходе подготовки к юбилею города, и одна локальная общественная территория, которая будет благоустроена в текущем году, – рассказал Александр ИВАНОВ, – активное участие граждан является одним из важнейших критериев успешной реализации программы «Городская среда». Ведь всё что делается по этой программе, направлено на повышение качества жизни горожан. Итогом наших усилий должны стать комфортные, благоустроенные дворы и новые рекреационные зоны, парки, скверы, в которых будут отдыхать и пожилые люди, и молодёжь и семьи с детьми. В прошлом году в перечень дворов, подлежащих благоустройству, объекты включались только по заявкам жителей. В текущем году объекты благоустройства калужане выберут сами.

Инициатором проведения в Калуге голосования по отбору общественных территорий стала Ассоциация ТОС, возглавляемая депутатом Городской Думы Эльвирой КАПИТОНОВОЙ. Процедуру рейтингового голосования члены Ассоциации предложили совместить с праздничными мероприятиями: концертами, народными гуляньями и розыгрышем призов, предоставленных калужскими предпринимателями.        


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Тэги: благоустройство городская дума
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