За свалки на сельхозугодьях оштрафовали на 570 тысяч рублей

В прошедшем году на территории области выявлено 25 несанкционированных свалок на землях сельхозназначения. Площадь захламления составила 9,4 га, сообщает во вторник, 16 января, региональное Управление Россельхознадзора по Калужской области в своём годовом отчёте.
Общая сумма административных штрафов, которое наложило ведомство на любителей помусорить, составила 570 тысяч рублей.
В результате ликвидировано 12 свалок общей площадью 7 га.
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