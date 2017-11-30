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Городские активисты передали Константину Горобцову предложения по совершенствованию ТОС

30.11.2017 10:26 0 355
Городские активисты передали Константину Горобцову предложения по совершенствованию ТОС

Они были сформулированы на заседании совета по территориальному общественному самоуправлению при Городской Управе города Калуги, которое прошло 29 ноября под председательством Городского Головы Константина Горобцова.

Предваряя рассмотрение вопросов повестки дня, градоначальник отметил, что привлечение населения к решению городских вопросов является основополагающим фактором развития системы многоуровневого партнерства органов власти, территориального общественного самоуправления и общественных организаций. В 2017 году при активном участии ТОС города организовано широкое обсуждение Генерального плана города Калуги, изменений в Правила землепользования, проектов застройки микрорайонов. Благодаря широкому общественному обсуждению утверждены правила благоустройства города.

Грамотная самоорганизация и активное участие в процессе обсуждения ТОС позволили принять согласованные градостроительные решения и основные принципы развития городской среды, в которых учтены замечания калужан. Константин Горобцов не обошел вниманием участие областного центра в реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Более двух тысяч ТОСовцев приняли участие в общественных обсуждениях программы. Как результат совместной работы в этом году – появившиеся 111 благоустроенных дворов и большая парковая зона.

Константин Горобцов призвал территориальное общественное самоуправление с учетом уже имеющегося опыта активнее включаться в обсуждение вопросов планировки своих микрорайонов, внося предложения по дальнейшему развитию городской среды. Градоначальник поблагодарил территориальное общественное самоуправление за совместную работу, результатом которой стали реализованные проекты по благоустройству в городе.

– Только жители могут решать, как должна развиваться их территория, – подчеркнул Константин Горобцов. – Для этого в Калуге созданы все условия.

При обсуждении основного вопроса заседания совета – результатов участия в программе «Комфортная городская среда» – городские активисты внесли на рассмотрение Городского Головы предложения, которые, по их мнению, будут способствовать повышению эффективности территориального общественного самоуправления.

Среди них – возможность передачи муниципалитетам дворовых территорий, находящихся в федеральной собственности, для их участия в программе «Комфортная городская среда», оказание грантовой поддержки инициативам ТОСов в сфере благоустройства за счет средств бюджетов разных уровней, выработка механизмов учета мнения территориальных общин при разработке планировок территорий.

Андрей ГУСЕВ.
Фото И. Рулёва

 


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Тэги: городской голова калуги благоустройство константин горобцов

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