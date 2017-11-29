На дороге Калуга-Воротынск обустроили остановку

Новый остановочный павильон появился на дороге Калуга – Воротынск в районе деревни Угра и поворота на село Спас. В среду, 29 ноября, об этом сообщает пресс-служба городской управы.

Территорию обустроили после многочисленных обращений жителей деревень Угра, Городок, Орешково, Сокорево и села Спас.

- Также, согласно проекту, появилась дорожная разметка, оборудованы искусственные неровности и тротуары по двум сторонам данного участка с установкой ограждения в целях безопасности дорожного движения, - подчёркивают в городской управе.