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Улицу Дзержинского опять перекроют

24.11.2017 16:55 2 1809 Дмитрий Ивьев
Улицу Дзержинского опять перекроют

В субботу, 25 ноября, в Калуге будет закрыт для проезда участок улицы Дзержинского – между улицами Рылеева и Плеханова.

Как нам рассказали в пресс-службе городской управы, это связано с обрезкой деревьев.

Водителей просят выбирать пути для объезда с 8:00 до 17:00.

Ранее из-за обрезки деревьев улицу Дзержинского перекрывали 11 ноября.


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Тэги: благоустройство авто экология

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