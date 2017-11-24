Улицу Дзержинского опять перекроют

В субботу, 25 ноября, в Калуге будет закрыт для проезда участок улицы Дзержинского – между улицами Рылеева и Плеханова.

Как нам рассказали в пресс-службе городской управы, это связано с обрезкой деревьев.

Водителей просят выбирать пути для объезда с 8:00 до 17:00.

Ранее из-за обрезки деревьев улицу Дзержинского перекрывали 11 ноября.