Улицу Дзержинского опять перекроют

В субботу, 25 ноября, в Калуге будет закрыт для проезда участок улицы Дзержинского – между улицами Рылеева и Плеханова.
Как нам рассказали в пресс-службе городской управы, это связано с обрезкой деревьев.
Водителей просят выбирать пути для объезда с 8:00 до 17:00.
Ранее из-за обрезки деревьев улицу Дзержинского перекрывали 11 ноября.
|
Калугу готовы избавить от проводов за миллиард рублей 26.11.2017 17:15
Новый переход обустроили на улице Кубяка 23.11.2017 09:32
Освещение на Правом берегу появится только к Новому году 22.11.2017 09:21
Сквер на месте рынка засняли с воздуха 17.11.2017 16:18
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: