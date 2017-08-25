Накануне Дня города положено начало новому парку

25.08.2017 18:53 820

25 августа на территории будущего парка, планируемого на месте, до недавнего времени занимаемого центральным рынком, приступили к высадке деревьев. Начало этому своего рода символическому процессу положили представители калужских ТОСов, а вместе с ними - губернатор региона Анатолий Артамонов и Городской Голова Калуги Константин Горобцов. На перекрестке улиц Дзержинского и Марата все они совместно со специалистами МАУ «Калугаблагоустройство» выбрали место для десяти молодых кленов и собственноручно посадили их.

Как известно, решение облагородить эту часть города основательной и внушительной по размерам зеленой зоной, теперь уже обязательно будет доведено до окончательного воплощения в жизнь всего проекта. Именно паркам и скверам будет всегда отдаваться предпочтение в калужском ландшафте, именно вопросы благоустройства сейчас неизменно стоят в городском хозяйстве на первом месте. Не случайно посадить здесь первые деревья, решено накануне Дня города, а показать пример населению выпала честь именно руководству региона.

В этот день фактически начата большая и полезная работа. Первые деревья посажены здесь по дендроплану, по проекту, специально разработанному для этого места. Здесь будет огромный парк, сообщающийся через Березуйский овраг с уже существующим парком культуры и отдыха. Проектом предусмотрено устройство каскадного фонтана в центральной части зеленой зоны, а в самом начале приведенного в порядок оврага – декоративного пруда. Та часть парка, где уже начаты работы по планировке и озеленению, будет закончена уже в этом году. Дальнейшее продвижение в благоустройстве будет зависеть от сговорчивости собственников недвижимости, прилегающей к границам будущего парка. От всех строений площадь в этом районе нужно освободить.

- То, что мы начали сегодня делать, это по большому счету не для нас. Это для наших детей, внуков, для наших будущих поколений, - сказал Анатолий Артамонов. – Пройдет немного времени, и у нас будет очередь из желающих, стремящихся посадить здесь дерево или соорудить скамейку. И такое право еще нужно будет заслужить.

Городской Голова Калуги Константин Горобцов с удовлетворением отметил активность жителей уже сейчас, на начальном этапе создания городского парка.

- Я не знаю ни одного мероприятия в городе, где бы ни участвовали наши территориальные общины. Мало того – они еще являются и застрельщикам многих полезных дел. Не мы их, а они нас приглашают для благоустройства тех или иных уголков в самых разных микрорайонах Калуги, - подчеркнул градоначальник.

Сергей ГРИШУНОВ.

Фото С.Гришунова.