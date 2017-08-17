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Лего-комната, автодром, тюбинг-трасса, деревья-грибы: что будет «под куполом» через три года

17.08.2017 17:06 5 438 Оксана КОЛОСОВА
Лего-комната, автодром, тюбинг-трасса, деревья-грибы: что будет «под куполом» через три года

В пятницу, 18 августа, горуправа Калуги начнёт приём заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения по реконструкции и эксплуатации здания бывшего колхозного рынка на Марата, 2. В будущем здесь должен появиться детский центр. Постановлениями городского головы Константина ГОРОБЦОВА утверждены конкурсная документация и состав конкурсной комиссии. Документы опубликованы на сайте горуправы в четверг, 17 августа.

Срок концессии составит 49 лет. Размер ежегодной платы определён в сумме 995 тыс. рублей. Для участия в конкурсе заявители должны внести задаток в размере 30 млн. рублей. Заявки принимаются до 29 сентября.

Конкурс пройдёт в два этапа: предварительный отбор и конкурсный отбор. Итоги первого этапа планируется подвести в срок до 6 октября. Затем участники, прошедшие его, обязаны предоставить конкурсные предложения. Их принимают до 11 января 2018 года. 12-го ожидается вскрытие конвертов. Итоги конкурса должны быть подведены 31 января. Концессионное соглашение с победителем планируется подписать в течение пяти дней после этого.

Реконструировать объект концессионер обязан в течение трёх лет после подписания концессионного соглашения. Год инвестору отводится на разработку проекта реконструкции, два – на его реализацию.

Согласно  концессионному соглашению, в обязанности инвестора будут входить услуги по организации отдыха, праздничных мероприятий, благотворительных акций обучающего, познавательного, оздоровительного и культурно-массового характера.

Также концессионер должен создать «под куполом» 16 зон отдыха. В их числе – полоса препятствий, верёвочный лабиринт, горки, лего-комната, автодром, тюбинг-трасса, деревья-грибы, зона творчества и спокойных игр, «Воображариум» и «Зеркальный лабиринт». Для маленьких детей предусмотрена малышковая комната, а для родителей – гамаки-качели. Также в здании центра планируются банкетная комната и летнее кафе с кухней. Помимо этого, концессионер должен благоустроить прилегающую к зданию территорию.

Предполагается, что объём денежных вложений в этот проект составит не менее 450 млн. рублей. Помимо этого, в нагрузку к «куполу» концессионер получит здание туалета, который он также должен будет привести в порядок. Его реконструкция ориентировочно оценивается в сумму не менее 30 млн. рублей.


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Тэги: благоустройство рынок

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