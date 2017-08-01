Градоначальник утвердил проект планировки территории липового парка

Постановление об утверждении проекта планировки территории парка за подписью городского головы Константина ГОРОБЦОВА датировано 26 июля. Напомним: речь идёт об участке площадью 15,4 га, ограниченной улицами Рылеева-Марата-Кирова-Дзержинского-Достоевского-Плеханова и включающем Березуйский овраг. Документ разрабатывали специалисты из Санкт-Петербурга.

Согласно проекту планировки территории, здание крытого рынка будет реконструировано под многофункциональный центр культурно-досуговой направленности. В самом парке появятся пешеходные дорожки, тротуары, беседки для отдыха, фонтаны. В нижней части проектировщики предложили воссоздать деревянный пешеходный мост, который обеспечит пешеходную доступность с улицы Георгиевской до улицы Дарвина. В этой же части парка планируется обустройство открытого катка, который летом будет работать как роллеродром. Здесь же разместятся спортивные площадки, теннисный корт, чаша для скейтбординга, чуть ниже – летняя эстрада.

На территории Березуйского оврага, примыкающей к нижней части будущего парка, появятся тротуары и набивные дорожки для пеших прогулок, лавочки и беседки.

Движение транспорта по улице Дзержинского, которая отрезает «купол» бывшего рынка от территории липового парка, проектировщики предложили либо ограничить, либо закрыть совсем. Компенсацией должна стать реконструкция улицы Достоевского – она станет шире, а движение по ней будет двусторонним. Реконструируют и улицу Марата с переносом инженерных коммуникаций из-под полотна движения, с расширением и организацией карманов для стоянок легкового транспорта.

Парковать автомобили калужане и гости города смогут на стоянке на месте бывшего «белорусского» рынка. Для общественного транспорта авторы проекта запланировали кольцо на пересечении Дзержинки и Рылеева. Проект планировки также предполагает продление улицы Рылеева до улицы Пушкина.

Публичные слушания документа состоялись в конце июня. Калужане, пришедшие на них, раскритиковали проект в пух и прах, назвав «маниловщиной». После чего потребовали отказаться от его реализации и вернуть рынок на прежнее место.

Несмотря на то, что проект планировки территории липового парка был утверждён всего несколько дней назад, подготовительные работы, связанные с переносом коммуникаций, там ведутся с начала июля. На сегодняшний день уже проведены мероприятия по перекладке теплосети в нижней части. На этой неделе строители приступили к демонтажу воздушной линии теплотрассы в верхней части и прокладке новых тепловых сетей к зданию «купола». Вскоре будут переложены кабельные линии. 11 августа состоится электронный аукцион по поиску подрядчика, который займётся переустройством водопроводных сетей.

7-го числа пройдут торги среди желающих заняться благоустройством парка – точнее, его центральной части. По словам городского головы Константина ГОРОБЦОВА, конкурсная документация составлена так, чтобы подрядчик выполнил все работы, включая посадку деревьев, за два месяца, то есть уже к октябрю. Начальная стоимость контракта – 81 млн. 289 тыс. рублей.

Нижнюю часть парка обещают начать проектировать уже в следующем году – после того как будут выкуплены частные земельные участки, попадающие на его территорию. Заняться этой работой городские власти собирались сразу после утверждения проекта планировки.