В Губернском парке обещают установить площадки для подростков

О ближайших планах по благоустройству парка «Губернский» на Правобережье рассказали городские чиновники 1 июня в эфире программы «Главное. Люди» на телеканале «Ника».
- Это дорогостоящий проект. Я думаю, в ближайшее время мы всё-таки доведём его до ума, - заявил председатель комитета по благоустройству Сергей ВОЗИЛКИН. – На этот год мы запланировали обустройство бульвара, его протяжённость составляет почти 2 км. Мы установим там большое количество лавочек, урн. Будут установлены две спортивные площадки для подростков, чтобы они занимались физкультурой и спортом для оздоровления души и тела.
Где конкретно появятся спортплощадки, а также в какие сроки их установят, Возилкин не уточнил.
- До конца этого строительного планируем сделать дополнительное асфальтирование объездной дороги. Тогда мы поставим шлагбаумы, будет выставлена охрана, - добавил руководитель МАУ «Калугаблагоустройство» Сергей ИЛЬИНОВ. – Сегодня парк имеет статус «Защитные леса». У нас есть планы по присоединению данного участка к территории города. После этого мы сможем всерьёз говорить о том, чтобы его развивать, как тот большой парк культуры и отдыха.
- Мы дождёмся в парке «Губернский» туалета? – поинтересовался у чиновников председатель ТОС «Правгород» Сергей ТИТОВ. – По факту 35 га леса не оборудованы ничем. Это действительно проблема.
- Справедливое замечание. Рассмотрим. Что-то придумаем в этом плане, - пообещал Сергей Возилкин.
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