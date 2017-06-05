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В Губернском парке обещают установить площадки для подростков

05.06.2017 14:59 12 1266 Оксана КОЛОСОВА
В Губернском парке обещают установить площадки для подростков

О ближайших планах по благоустройству парка «Губернский» на Правобережье рассказали городские чиновники 1 июня в эфире программы «Главное. Люди» на телеканале «Ника».

- Это дорогостоящий проект. Я думаю, в ближайшее время мы всё-таки доведём его до ума, - заявил председатель комитета по благоустройству Сергей ВОЗИЛКИН. – На этот год мы запланировали обустройство бульвара, его протяжённость составляет почти 2 км. Мы установим там большое количество лавочек, урн. Будут установлены две спортивные площадки для подростков, чтобы они занимались физкультурой и спортом для оздоровления души и тела.

Где конкретно появятся спортплощадки, а также в какие сроки их установят, Возилкин не уточнил.

- До конца этого строительного планируем сделать дополнительное асфальтирование объездной дороги. Тогда мы поставим шлагбаумы, будет выставлена охрана, - добавил руководитель МАУ «Калугаблагоустройство» Сергей ИЛЬИНОВ. – Сегодня парк имеет статус «Защитные леса». У нас есть планы по присоединению данного участка к территории города. После этого мы сможем всерьёз говорить о том, чтобы его развивать, как тот большой парк культуры и отдыха.

- Мы дождёмся в парке «Губернский» туалета? – поинтересовался у чиновников председатель ТОС «Правгород» Сергей ТИТОВ. – По факту 35 га леса не оборудованы ничем. Это действительно проблема.

- Справедливое замечание. Рассмотрим. Что-то придумаем в этом плане, - пообещал Сергей Возилкин.


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Тэги: благоустройство сергей возилкин сергей ильинов сергей титов

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