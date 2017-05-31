Городские депутаты пожаловались на чиновников

Как мы рассказывали, Калужская область вошла в число регионов-участников федеральной программы «Комфортная городская среда». Её финансирование предусмотрено в размере 545 млн. рублей. Калуга из этой суммы получит 243, 8 млн. рублей. Большая часть средств – 162 млн. – будет направлена на благоустройство дворов.
- Работу по формированию муниципальной программы мы начали в апреле, - рассказал в среду, 31 октября, на заседании гордумы первый заместитель городского головы Алексей ДМИТРИЕВ. – На сегодняшний день принято 231 предложение по включению в неё дворовых территорий. Но из них только 41 заявка соответствует условиям конкурса.
Депутатов попросили помочь в проведении этой работы, поскольку горуправа поставлена в очень жёсткие временные рамки: муниципальная программа должна быть опубликована уже 15 июня, а до 30-го необходимо объявить все конкурсные процедуры.
- Нам нужно время, чтобы осметить, чтобы документы проверили финансисты. Процедура согласования программы тоже занимает достаточно длительное время. Эту и следующую неделю нужно плотно поработать. Если документы будут поданы позже этого срока или не будут соответствовать необходимым условиям, включить их дополнениями или изменениями мы не сможем, - пояснил Дмитриев.
Депутаты в ответ попросили присылать на встречи с жителями грамотных и подготовленных специалистов.
- Буквально вчера проходила встреча. Специалисты не были подготовлены. Люди в сумятице, они не понимают, что от них требуется, к кому обращаться, с каким пакетом документов, - рассказал один из народных избранников. – Обратите на это внимание. Может быть, нужно лучше готовить специалистов, которые ходят на эти встречи? Вчера результат был нулевой. Люди так ничего и не поняли.
- Замечание принимается, - сказал первый заместитель городского головы.
Депутаты также поинтересовались судьбой тех дворов, которые должны были отремонтировать в прошлом году, однако по вине подрядчика этого не произошло: он так и не приступил к работам.
- По тем дворам контракты были расторгнуты, денежные средства не оплачены, - сообщил Алексей Дмитриев. – Все эти дворы будут отремонтированы в этом году вне рамок программы «Комфортная городская среда». На 80% дворов торги уже разыграны, подрядчик определён, есть понимание по срокам выполнения работ.
Предложения по включению дворовой территории и общественной территории в проект муниципальной программы принимаются до 11 июня. Замечания и предложения можно направлять на e-mail: gudenkova_nd@kaluga-gov.ru, – а также лично в рабочие дни с 8:00 часов до 17:15 (в пятницу до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: г. Калуга, ул. Достоевского, д. 49А, кабинет № 103.
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