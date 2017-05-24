В честь 650-летия Калуги воздвигнут монумент

Во вторник, 23 мая, в городской управе прошло заседание комиссии по проведению празднования 650-летия Калуги.

Чиновники заявили, что в честь такой круглой даты должен быть воздвигнут монумент. Однако ни как он будет выглядеть, ни сколько потребуется средств на его изваяние и установку, они не знают.

- Это один из проблемных вопросов, - считает заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений Калуги Роман ЕВСТРАТОВ. - Вопрос идёт с 2014 года, из протокола в протокол переходит. На прошлом совещании было поручено подготовить предложение по финансированию профессионального архитектурно-строительного конкурса с международным участием. К сожалению, на сегодняшний день финансирование на эти работы не выделено. Если мы хотим к 650-летию прийти с таким монументом, нужно начинать эти работы.

- Бюджет на 2017 год не подразумевал новых расходных обязательств, - ответила на это начальник управления финансов Екатерина ИВАНОВА. - Эти обязательства возможны только при экономии, сложившейся по торгам, или за счёт перераспределения средств.

- А есть понимание о чём идет речь? – поинтересовался заместитель городского головы Алексей ВОЛКОВ.

- У нас понимания такого нет, - честно ответил Евстратов. - Давалось поручение управлению архитектуры проработать этот вопрос, но к нам никаких предложений не поступало.

- Я не совсем понимаю. Первый этап – объявление конкурса, там что, какие–то миллионы или десятки миллионов нужны, - удивился присутствующий депутат Александр ОДИНОЧНИКОВ. – О чём речь? Давайте хотя бы запустим процесс конкурса. Это тоже не одного дня работа.

- Конкурс объявляется лишь тогда, когда у нас есть лимиты на выполнение работ, - пояснила начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Юлия КОВТУН. – Так как в бюджете не заложены деньги, мы не можем проводить конкурс.

- Надо объявить конкурс с привлечением общественности. Понять, какая концепция, а потом определиться с суммой, - подвёл итог разговору Волков.

Кроме того, на этом совещании рассказали, что к юбилею в Калуге установят въездные группы. Они появятся на 174 км, в микрорайоне «Северный» и на границы Калуги с Перемышльским районом.

Напомним, что 650-летие Калуга будет праздновать в 2021 году.