Главная > Новости > Благоустройство

Парк на месте рынка собираются открыть в августе

21.04.2017 16:10 10 694 Дмитрий Ивьев
Парк на месте рынка собираются открыть в августе

В конце августа нынешнего года городские власти Калуги рассчитывают открыть новый парк на месте рынка. Об этом в пятницу, 21 апреля, на встрече с калужскими студентами заявил градоначальник Константин ГОРОБЦОВ.

- Сначала с территории уберут все коммуникации, затем заменят грунт, - приводит его слова городская управа. - В июне начнут сажать деревья-крупномеры, их посадка завершится осенью.

Ранее у чиновников были несколько иные планы.

- Мы рассчитываем получить ко Дню города полностью подготовленную территорию для последующего создания на ней парка, - комментировал нам в декабре заместитель градоначальника Алексей ВОЛКОВ. – Это выровненная площадка с убранными под землю коммуникациями, завезённым грунтом, намеченными дорожками, на которую в последующие годы мы будем наносить зелёные насаждения в соответствии с концепцией.

Напомним, в декабре прошлого года была выбрана концепция создания парка. Лучшим признали проект бывшего главного архитектора Калуги Евгения Голышева.

А в марте состоялся электронный аукцион по поиску подрядчика, который займётся разработкой проекта парка. Из бюджета на это выделили почти 3 миллиона рублей. В документации к аукциону рассказывалось, что должно появиться на месте парка.

Что, на ваш взгляд, будет на месте рынка к концу августа?

 Голосование заканчивается 05/05/2017


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: благоустройство

Еще новости из рубрики «Благоустройство»

На улице Степана Разина высадят 40 лип 20.04.2017 17:12

Калужан просят не парковать машины на семи улицах 19.04.2017 14:52

Пляж, места для пикников и отдыха – Бушмановский пруд сдадут в аренду 18.04.2017 16:21

Сквер пожарным и спасателям остался без видеонаблюдения 18.04.2017 15:06

Калужан попросили не парковать машины на шести улицах 17.04.2017 17:10


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 10 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 22 апреля, 10:00
Православная выставка – ярмарка «Православная седмица»
Арена КТЗ, ДК
вс 23 апреля, 13:00
Фестиваль "Мама в декрете" & Чемпионат ползунков
Квань
ср 03 мая, 19:00
Концерты посвященные Дню Победы
Филармония
вс 14 мая, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр

Для детей

сб 22 апреля, 14:00
СОБЫТИЕ ОТМЕНЕНО!!! Научное шоу "200 по Цельсию"
Ambassador Hotel & Suites Kaluga
сб 22 апреля, 16:00
Мастер-класс "Италия для маленьких"
Инновационный центр развития детей и подростков "Умные дети" (Smart kids)
вс 23 апреля, 14:00
Апрельские мастер-классы
Станция Творчества
вс 23 апреля, 15:00
Апрельские мастер-классы для детей
Дюшес, Кафе-чайхана

Концерты

сб 22 апреля, 12:00
Фестиваль казачьей песни
ДК Малинники
сб 22 апреля, 18:00
Концерт "От балета до модерна"
Городской досуговый центр
сб 22 апреля, 18:00
Концерт "Путь домой"
Дом музыки
сб 22 апреля, 21:00
Концерт ANACONDAZ
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Форсаж 8
Кухня. Последняя битва
Урфин Джюс и его деревянные солдаты
Время первых
Новости компаний

Точно в цель с новой услугой «МегаФон. Таргет»

Филиал «Калугаэнерго» выявил безучетное потребление электроэнергии на 11,4 млн. рублей

«Ростелеком» расширяет географию GPON в Калужском регионе

Зачем нужна собственная торговая система на рынке Форекс?

Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - В глаза мне смотри! (с)

Viktorch1311 13 апр 2017 21:10

Броневичок - Футболки к 9 мая

Игорь Гудвин 10 апр 2017 14:21

Хорошая музыка - Дороги, дороги...

Viktorch1311 03 апр 2017 09:02

Человеческое - Евтушенко

drughunter 01 апр 2017 22:32