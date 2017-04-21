Парк на месте рынка собираются открыть в августе

В конце августа нынешнего года городские власти Калуги рассчитывают открыть новый парк на месте рынка. Об этом в пятницу, 21 апреля, на встрече с калужскими студентами заявил градоначальник Константин ГОРОБЦОВ.

- Сначала с территории уберут все коммуникации, затем заменят грунт, - приводит его слова городская управа. - В июне начнут сажать деревья-крупномеры, их посадка завершится осенью.

Ранее у чиновников были несколько иные планы.

- Мы рассчитываем получить ко Дню города полностью подготовленную территорию для последующего создания на ней парка, - комментировал нам в декабре заместитель градоначальника Алексей ВОЛКОВ. – Это выровненная площадка с убранными под землю коммуникациями, завезённым грунтом, намеченными дорожками, на которую в последующие годы мы будем наносить зелёные насаждения в соответствии с концепцией.

Напомним, в декабре прошлого года была выбрана концепция создания парка. Лучшим признали проект бывшего главного архитектора Калуги Евгения Голышева.

А в марте состоялся электронный аукцион по поиску подрядчика, который займётся разработкой проекта парка. Из бюджета на это выделили почти 3 миллиона рублей. В документации к аукциону рассказывалось, что должно появиться на месте парка.