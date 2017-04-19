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Калужан просят не парковать машины на семи улицах

19.04.2017 14:52 0 292 Дмитрий Ивьев
Калужан просят не парковать машины на семи улицах

В четверг, 20 апреля, в Калуге коммунальщики проведут работы по уборке семи улиц. Жителей областного центра просят на время не оставлять там машины, чтобы не мешать проезду техники.

В ночь на 20 апреля:

  • пер. Кирова,
  • ул. Никитина (от ул. Луначарского до ул. Степана Разина),
  • ул. Билибина (от ул. Чичерина до пл. Московская).

Днём 20 апреля:

  • ул. Николо-Козинская (от ул. Никитина до ул. Войкова),
  • ул. Пацаева,
  • ул. Садовая,
  • ул. Глаголева (от пл. Московская до ул. Бутомы).


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Тэги: благоустройство

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