Калужан просят не парковать машины на семи улицах

В четверг, 20 апреля, в Калуге коммунальщики проведут работы по уборке семи улиц. Жителей областного центра просят на время не оставлять там машины, чтобы не мешать проезду техники.

В ночь на 20 апреля:

пер. Кирова,

ул. Никитина (от ул. Луначарского до ул. Степана Разина),

ул. Билибина (от ул. Чичерина до пл. Московская).

Днём 20 апреля: