Чиновники заявили, что в Калуге оздоровили более 1000 деревьев

В Калуге оздоровили более 1000 деревьев, проведя санитарную обрезку, сообщает в среду, 12 апреля, городская управа.
– Санитарная обрезка позволяет улучшить внешний вид городских зелёных насаждений, восстановить их декоративные качества, – уверен начальник отдела благоустройства управления городского хозяйства города Калуги Виталий РОДИОНОВ.
Ежегодно управлением городского хозяйства формируется план содержания зелёных насаждений, который включает в себя несколько видов обрезки: санитарную, омолаживающую, формовочную, а также валку аварийных, больных, полностью иссохших деревьев.
– На сегодняшний день в нашем плане 2500 деревьев, тысячу из них мы уже привели в порядок, - добавляет чиновник. - Мы проводим санитарные работы: обрезаем сухие ветви до их здоровой части, позволяя расти побегам, место среза обрабатываем специальной краской на основе натуральной олифы. По улице Ленина калужане могут видеть результат омолаживающей обрезки. Проводить её можно только в ранневесенний или позднеосенний период, до начала или после сокодвижения. По сути, это глубокая обрезка ветвей до их базальной части. Омолаживающая обрезка стимулирует рост новых побегов, формирует крону, улучшает и продлевает дереву жизнь.
Как сообщают чиновники, позже в городе займутся побелкой стволов.
Впрочем, существует и другая точка зрения по вопросу обрезки деревьев.
- Мы все видим удручающее состояние деревьев в Калуге, в том числе и на улице Ленина, - рассказала нам эколог, ландшафтный дизайнер Людмила ДОРОФЕЕВА. - В чём заключается лечение насаждений? На этот вопрос городские службы не могут ответить. Обрабатывать места срезов ни «Кузбасслаком», ни краской нельзя. Такие методы давно не используются. У нас всё по старинке делается. Городские власти не исправить. Они упорно не хотят замечать, что мир меняется. Специалисты городских служб не посещают специализированных курсов, не пополняют знания. Городу нужны фитопатологи, дендрологи. И у нас для этого есть прекрасные педагоги. А вот специальностям таким не обучают.
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