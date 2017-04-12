5 улиц просят очистить от машин

В четверг, 13 апреля, в Калуге продолжатся работы по уборке мусора и песка с проезжей части. Автомобилистов просят не оставлять свои машины на пяти улицах.

Полный список опубликовала городская управа.

В ночь на 13 апреля:

ул. Чапаева (от пл. Маяковского).

Днём 13 апреля: