Главная > Новости > Благоустройство

Калужан просят убрать машины с шести улиц

07.04.2017 15:47 0 370 Дмитрий Ивьев
Калужан просят убрать машины с шести улиц

В субботу, 8 апреля, в Калуге продолжатся работы по уборке города от песка и мусора. Коммунальщики просят калужан на время не оставлять свои автомобили у края проезжей части.

В ночь на 8 апреля:

  • ул. Никитина (от ул. 2-й Тульский проезд до ул. Степана Разина - чётная сторона),
  • ул. Грабцевское шоссе (от ул. К.Либкнехта до пл. Маяковского).

Днём 8 апреля:

  • ул. Вилонова,
  • ул. Первомайская,
  • ул. Маяковского,
  • ул. Молодёжная (от ул. Грабцевское шоссе до ул. Клюквина).


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: благоустройство

Еще новости из рубрики «Благоустройство»

Калужан попросили убрать машины с семи улиц 06.04.2017 15:56

Калужан просят не парковать машины на семи улицах 05.04.2017 14:22

Названа дата общегородского субботника 04.04.2017 15:23

В Калуге приберутся на восьми улицах 04.04.2017 14:07

Калужанин предлагает восстановить часовню и перекинуть второй мост через Березуйский овраг 04.04.2017 10:42


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 08 апреля, 17:00
Шоу-дефиле "Очарование войлока"
Дом музыки
вс 16 апреля, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
ср 19 апреля, 19:00
Концерт "Вечер балета"
Филармония
вс 23 апреля, 13:00
Фестиваль "Мама в декрете" & Чемпионат ползунков
Квань

Для детей

сб 08 апреля, 10:30
Детские мастер-классы
Дом мастеров
сб 08 апреля, 12:00
Мастер-класс по росписи пряников
Любимая Калуга, кафе пряничная
сб 08 апреля, 12:00
Познавательное шоу "Научная суббота"
Безумная лаборатория
вс 09 апреля, 14:00
Апрельские мастер-классы
Станция Творчества

Концерты

сб 08 апреля, 19:00
Концерт группы «ПилОт». Двадцатничек
Арена КТЗ, ДК
вс 09 апреля, 19:00
Группа "Мельница". Альбом "Химера"
Арена КТЗ, ДК
сб 08 апреля, 21:00
Концерт группы "Улиткас"
GaragE Bar (Бар Гараж)
вс 09 апреля, 17:00
Концерт Хопкинсона Смита
Калужский музей изобразительных искусств

Кино

Лекарство от здоровья
Время первых
Призрак в доспехах
Босс-молокосос
Новости компаний

Жители Калужской области стали больше пользоваться интернетом

Как правильно выбирать форекс-брокера

«МегаФон» запустил голос высокой четкости

Основные инструменты для работы на рынке Форекс

Новости Обнинска
Блоги

Артем Летний's блог - Я видел

Артем Летний 06 апр 2017 20:55

Хорошая музыка - Дороги, дороги...

Viktorch1311 03 апр 2017 09:02

Человеческое - Евтушенко

drughunter 01 апр 2017 22:32

Стихи забытого поэта - Одинокий город.

SynDicaTeFeed 31 мар 2017 14:35