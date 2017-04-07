Калужан просят убрать машины с шести улиц

В субботу, 8 апреля, в Калуге продолжатся работы по уборке города от песка и мусора. Коммунальщики просят калужан на время не оставлять свои автомобили у края проезжей части.

В ночь на 8 апреля:

ул. Никитина (от ул. 2-й Тульский проезд до ул. Степана Разина - чётная сторона),

ул. Грабцевское шоссе (от ул. К.Либкнехта до пл. Маяковского).

Днём 8 апреля: