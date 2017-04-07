Калужан просят убрать машины с шести улиц

В субботу, 8 апреля, в Калуге продолжатся работы по уборке города от песка и мусора. Коммунальщики просят калужан на время не оставлять свои автомобили у края проезжей части.
В ночь на 8 апреля:
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Днём 8 апреля:
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Калужан попросили убрать машины с семи улиц 06.04.2017 15:56
Калужан просят не парковать машины на семи улицах 05.04.2017 14:22
Названа дата общегородского субботника 04.04.2017 15:23
В Калуге приберутся на восьми улицах 04.04.2017 14:07
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