Калужан попросили убрать машины с семи улиц

Ночью и днём в пятницу, 7 апреля, в Калуге продолжаться работы по уборке города от песка и мусора.

Коммунальщики будут работать на семи улицах и просят не оставлять там автомобили, так как они мешают проезду техники.

В ночь на 7 апреля:

ул. Никитина (от ул. Болдина до ул. Николо-Козинской),

ул. Пролетарская (от ул. Московской до ул. Плеханова).

Днём 7 апреля: