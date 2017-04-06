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Калужан попросили убрать машины с семи улиц

06.04.2017 15:56 0 365 Дмитрий Ивьев
Калужан попросили убрать машины с семи улиц

Ночью и днём в пятницу, 7 апреля, в Калуге продолжаться работы по уборке города от песка и мусора.

Коммунальщики будут работать на семи улицах и просят не оставлять там автомобили, так как они мешают проезду техники.

В ночь на 7 апреля:

  • ул. Никитина (от ул. Болдина до ул. Николо-Козинской),
  • ул. Пролетарская (от ул. Московской до ул. Плеханова).

Днём 7 апреля:

  • ул. Кропоткина,
  • ул. Карпова,
  • ул. Огарева,
  • ул. Чижевского,
  • ул. Грабцевское шоссе.


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Тэги: благоустройство

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