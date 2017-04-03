Главная > Новости > Благоустройство

Калужан попросили убрать машины с шести улиц

03.04.2017 16:22 0 287 Дмитрий Ивьев
Калужан попросили убрать машины с шести улиц

Во вторник, 4 апреля, в Калуге продолжится уборка улиц от песка и мусора.

Власти города просят не парковать машины на шести улицах.

Ночью:

  • ул. Бутома, 
  • пер. Чичерина. 

Днём:

  • ул. Широкая, 
  • ул. Социалистическая, 
  • ул. Дарвина, 
  • ул. Первомайская.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: благоустройство

Еще новости из рубрики «Благоустройство»

В Туле появится двор, посвящённый Калуге 31.03.2017 14:53

1 апреля машины просят не парковать на пяти улицах 31.03.2017 12:50

Калужской области выделили шесть миллионов на расчистку рек 30.03.2017 14:58

В сквере Волкова построят теннисные корты 30.03.2017 09:43

В Калуге попросили убрать машины ещё с 9 улиц 29.03.2017 15:40


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 16 апреля, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
ср 19 апреля, 19:00
Концерт "Вечер балета"
Филармония
вс 23 апреля, 13:00
Фестиваль "Мама в декрете" & Чемпионат ползунков
Квань

Для детей

сб 08 апреля, 10:30
Детские мастер-классы
Дом мастеров
сб 08 апреля, 12:00
Мастер-класс по росписи пряников
Любимая Калуга, кафе пряничная
сб 08 апреля, 12:00
Познавательное шоу "Научная суббота"
Безумная лаборатория
сб 22 апреля, 14:00
Научное шоу "200 по Цельсию"
Ambassador Hotel & Suites Kaluga

Концерты

вт 04 апреля, 17:00
Фестиваль "Студенческая весна КГУ - 2017"
Филармония
вт 04 апреля, 18:00
Шоу "Импровизация"
Филармония
ср 05 апреля, 18:00
Концерт памяти Курта Кобейна
ДК Малинники
чт 06 апреля, 19:00
Концерт Ильи Оленева "Радости ради"
Арт-студия Flat

Кино

Могучие рейнджеры
Призрак в доспехах
Босс-молокосос
Смурфики: Затерянная деревня
Новости компаний

Как правильно выбирать форекс-брокера

«МегаФон» запустил голос высокой четкости

Основные инструменты для работы на рынке Форекс

Филиал «Калугаэнерго» добивается взимания долгов путем списания с банковских счетов недобросовестных потребителей

Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Дороги, дороги...

Viktorch1311 Сегодня 09:02

Человеческое - Евтушенко

drughunter 01 апр 2017 22:32

Стихи забытого поэта - Одинокий город.

SynDicaTeFeed 31 мар 2017 14:35

Человеческое - Весна...

drughunter 23 мар 2017 14:03