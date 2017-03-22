Главная > Новости > Благоустройство

В Калуге автолюбителей просят убрать машины с 9 улиц

22.03.2017 16:35 0 807 Елена Французова
В Калуге автолюбителей просят убрать машины с 9 улиц

В ночь на четверг, 23 марта, в Калуге запланирована уборка дорог.

- Будут проводится работы по подготовке дорог к летней эксплуатации, а именно: сбор мусора, зачистка прилотковой части дорог, - сообщает пресс-служба городской управы, ссылаясь на комитет дорожного хозяйства.

В связи с этим автолюбителей просят убрать машины со следующих улиц:

  • нечётной стороны переулка Тульского,
  • улицы Плеханова (от улицы Суворова до улицы Труда),
  • улицы Пацаева.

Данная работа будет продолжена и днём 23 марта на улицах:

  • Максима Горького (от улиц Чижевского - четная сторона; от улицы Войкова - нечетная сторона);
  • Николо-Козинская (от дома №77 до улицы Войкова),
  • Кибальчича,
  • Кубяка,
  • Хрустальная (от улицы Маршала Жукова до улицы Заводской),
  • Веры Андриановой,
  • переулке Тульском (четная сторона).


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: благоустройство

Еще новости из рубрики «Благоустройство»

Областные чиновники уберут набережную Оки, а городские – Березуйский овраг 21.03.2017 12:51

Березуевский овраг благоустраивают без проекта 16.03.2017 14:46

Сезон субботников: Калугу поделили между предприятиями 16.03.2017 11:02

Дизайном Калуги займётся студия Артемия Лебедева 15.03.2017 15:07

В Калуге начали поливать улицы 15.03.2017 10:14


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 25 марта, 12:00
Кулинарное шоу "Троекурово Food Show"
Торговый Квартал, ТРЦ
чт 30 марта, 19:00
Проект "Первые свидания"
Калуга
сб 01 апреля, 17:00
Чемпионат Rocket Dance Championship 2017
Арена КТЗ, ДК
вс 16 апреля, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр

Для детей

пт 24 марта, 16:00
Мастер-класс по изготовлению мяккой игрушки
АртНуво, Художественная студия
сб 25 марта, 10:30
Мастер-класс "Игрушка из фетра"
Дом мастеров
сб 25 марта, 15:00
Мастер-класс "Сказочная гжель"
Дом мастеров
сб 25 марта, 15:00
Детский праздник
Панорама, ТЦ

Концерты

пт 24 марта, 19:00
Концерт группа "Бутырка"
Арена КТЗ, ДК
пт 24 марта, 19:00
Концерт "Час да по часу..."
Дом музыки
пт 24 марта, 20:00
The Four Horsemen Fest
GaragE Bar (Бар Гараж)
пт 24 марта, 20:00
Концерт Олега Судакова
Арт-студия Flat

Кино

Конг: Остров черепа
Красавица и чудовище
Зверопой
Везучий случай
Блоги компаний

Россельхозбанк объявляет о снижении ставок по ипотеке

Вчера 10:47
Новости компаний

Филиал «Калугаэнерго» добивается взимания долгов путем списания с банковских счетов недобросовестных потребителей

Повысить иммунитет можно вкусно

«Ростелеком» в Калуге наградил самых общительных абонентов

Денис Никитин назначен директором Центрального филиала «МегаФона»

Новости Обнинска
Блоги

ну и nafig? - Здравствуйте. я - тролль.

nafig 20 мар 2017 18:23

Артем Летний's блог - Зачем же нам снятся сны

Артем Летний 11 мар 2017 21:54

Наедине со всеми.. - С Праздником Весны, Милые Дамы!!!

Геннадич 08 мар 2017 09:59

Броневичок - Фотопечать на футболках.

Игорь Гудвин 07 мар 2017 07:51