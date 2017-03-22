В Калуге автолюбителей просят убрать машины с 9 улиц

В ночь на четверг, 23 марта, в Калуге запланирована уборка дорог.
- Будут проводится работы по подготовке дорог к летней эксплуатации, а именно: сбор мусора, зачистка прилотковой части дорог, - сообщает пресс-служба городской управы, ссылаясь на комитет дорожного хозяйства.
В связи с этим автолюбителей просят убрать машины со следующих улиц:
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Данная работа будет продолжена и днём 23 марта на улицах:
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