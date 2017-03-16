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Березуевский овраг благоустраивают без проекта

16.03.2017 14:46 11 1268 Оксана КОЛОСОВА
Березуевский овраг благоустраивают без проекта

В среду, 15 марта, участники заседания рабочей группы по сохранению исторической памяти в очередной раз обсудили судьбу Березуевского оврага. Председатель комитета по благоустройству Сергей ВОЗИЛКИН был настроен оптимистично: по его мнению, вопрос благоустройства этой территории наконец-то удалось сдвинуть с мёртвой точки.

- В 2016 году проведены обследования всех коммуникаций, всех зелёных насаждений, то есть всего того, что находится на территории Березуевского оврага, - сообщил Возилкин. – Были выявлены все незаконные врезки в ливневые, фекальные канализации. В апреле-сентябре 2016 года были проведены обследования всех зелёных насаждений в городе, в том числе и в Березуевском овраге. Проведены работы по устранению аварийных деревьев. Там, где необходимо, проведена санитарная обрезка. Объём выполнен огромный. Часть работ мы запланировали на этот год. Сразу хочу сказать: объём большой, работы будут выполняться последовательно.

Однако краеведы добавили в эту бочку с мёдом немного дёгтя.

- Скажите, пожалуйста, работы, которые проходили в Березуевском овраге в прошлом году, проводились по проекту или стихийно? – поинтересовалась Людмила ПАУТОВА.

- На данный момент никакого проекта нет, - ответил Сергей Возилкин. – Проводились аварийная выставка зелёных насаждений и их обследование.

- Понимаете, то, что сделано в прошлом году, было только во вред, - сказала краевед. –  Срубили поросль клёна ясенелистного – это сорное растение, – ничем не обработали, и от пня пошло возобновление 1 к 8. Получается, сделали ещё хуже. Хочу заострить внимание на том, что без полноценного проекта там нельзя ничего делать. Это уязвимая территория. Пойдёт эрозия, неконтролируемое возобновление сорных древесных пород. Такая деятельность только навредит.

Эту мысль поддержали архитектор Александр КУРЕЦ и краевед Николай БРОКМИЛЛЕР.  

- Обследование делается на основании какого-то конкретного задания. По какой схеме проводится вырубка? Какие задачи вы этим решаете? – поинтересовался Курец. – Надеюсь, вы понимаете: то, о чём мы сейчас говорим, это планы не одного года. Когда можно будет к чему-то подходить по науке? Чтобы в проектных решениях были отображены художественная сторона, технологическая, эксплуатационная.

- На мой взгляд, это очень серьёзная и значимая работа для города. Это обустройство на очень долгий период, - добавил Николай Брокмиллер. – Всё нужно делать капитально, потому важен грамотный и продуманный проект.

Сергей Возилкин в ответ повторил: проекта на данный момент нет, но это только пока. В будущем он обязательно появится. Правда, когда именно, неизвестно.

– Он будет в составе проекта по благоустройству квартала, ограниченного улицами Рылеева, Марата, Кирова, - говорит Возилкин. – Мы намерены участвовать в федеральных программах по благоустройству города, на реализацию которых планируют выделить большие средства. В этом году их направят, скорее всего, на благоустройство дворов. А в следующем году, возможно, будет крупная доля для мест массового отдыха. Тогда и появится настоящий, полноценный проект полностью всего, в том числе – Березуевского оврага. Что касается обследования деревьев, то его необязательно подводить к какому-то проектному решению. Это можно делать в составе дендроплана города, который мы наконец-то пробиваем. Наверное, конкурсные процедуры он всё-таки пройдёт.

Разговор на эту тему резюмировал директор Калужского объединённого музея-заповедника Виталий БЕССОНОВ. Он также признал, что главной проблемой, мешающей движению вперёд, является отсутствие проекта и вообще понимания, как должна развиваться эта территория. Бессонов предложил объявить конкурс проектов по обустройству Березуевского оврага.

- Может быть, тогда появится проект, который согласует многие мнения и станет основой для будущего развития этой зоны, - предположил он.

Поддержит ли горуправа идею историка, пока неясно. Но очевидно, что в обозримом будущем глобальные перемены Березуевский овраг, вряд ли, ожидают. С большой долей вероятности можно предположить, что власти в очередной раз ограничатся проведением серии субботников, после чего забудут о проблеме до следующей весны.

Напомним: год назад, 12 апреля, в областной администрации уже проходило большое совещание, посвящённое судьбе Березуя. После этой встречи даже была создана специальная рабочая группа, в состав которой вошли представители общественности, краеведы, депутаты, экологи, инженеры. Одной из её задач был поиск предпринимателей-энтузиастов, которые согласились бы профинансировать создание проекта по благоустройству оврага. Судя по всему, поиски успехом не увенчались.


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Тэги: благоустройство сергей возилкин людмила паутова александр курец николай брокмиллер виталий бессонов

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