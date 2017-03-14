Спорткомплекс в сквере Волкова планируют начать строить в этом году

14.03.2017 16:19 278

14 марта состоялось очередное заседание комитета по вопросам социального развития под председательством Марины СТАВИСКОЙ.

Была заслушана информация об оказании адресной социальной помощи жителям в 2016 году и мерах социальной поддержки населения, предусмотренных в 2017 году.

Различные меры социальной поддержки были предоставлены 100 тысячам калужан за счет средств федерального, областного и местного бюджетов на общую сумму 1 млрд. 530 млн. рублей.

156 миллионов рублей было выделено Управлению калужского троллейбуса в качестве компенсации за перевозку льготных категорий пассажиров.

Единовременное социальное пособие было предоставлено 1852 гражданам на общую сумму 9 453 000 руб.

Для оказания социальной помощи в 2017 году предусмотрены финансовые средства в объеме: федеральные средства – 521,8 млн. рублей, областные средства – 908,4 млн. рублей и городские средства – 189,2 млн. рублей.

Также была заслушана информация об организации питания в общеобразовательных учреждениях города Калуги.

За счет средств городского бюджета горячим питанием на бесплатной основе (завтрак и обед) обеспечиваются 15160 обучающихся, в том числе завтраками для 1-4 классов обеспечиваются 14386 школьников.

Бесплатными завтраками и обедами обеспечиваются дети из малообеспеченных семей, в том числе многодетных, размер совокупного дохода которых на одного члена семьи не превышает суммы, установленной постановлением Городской Управы города Калуги, а также дети-инвалиды.

С целью повышения качества школьного питания руководство управления образования планирует обратиться к Полномочному представителю Президента в ЦФО Александру Беглову с просьбой о рассмотреть вопрос о внесении изменений в 44-й Федеральный закон на основе которого заключаются договора с оператором питания. Депутаты и руководство управления образования сошлись во мнении, что главным критерием при отборе участников конкурса должно быть качество продуктов и квалификация оператора, а не наиболее низкая цена.

Депутат Александр Окунев выступил с предложением обратиться в Роспотребнадзор и инспекцию по труду с предложением проверить деятельность участника конкурса по отбору оператора школьного питания ООО «Группа компаний «Fusion Management», к которому по имеющейся информации есть некоторые претензии. Члены комитета поддержали предложение.

Обсудили депутаты и вопрос строительства спортивных площадок на территории Калуги.

В 2017 году планируется начать строительство спортивного комплекса на территории сквера Волкова. На первом этапе будет возведено футбольное поле, беговые дорожки, сектора для занятия лёгкой атлетикой и необходимая инфраструктура. На втором этапе планируется строительство четырёх теннисных кортов, площадок для игры в волейбол и баскетбол.

В настоящее время завершены проектно-изыскательские работы по первому этапу строительства, стоимость работ по первому этапу составит 90 миллионов рублей.

Также в текущем году будет произведена укладка ударогасящего покрытия на спортивной площадке при школе № 7. Стоимость работ – пять миллионов рублей.

В ходе обсуждения депутаты подняли вопрос содержания и текущего ремонта спортивных площадок.

Спортивные площадки планируется содержать силами МАУ «Дирекция спортивных сооружений», средств на ремонт площадок не предусмотрено в городском бюджете.

Председатель комитета Марина Ставиская предложила руководству управления физической культуры, спорта и молодёжной политики просчитать сумму, необходимую на текущий ремонт спортплощадок. Затем депутаты планируют обратиться к Городскому Голове с предложением выделить необходимую сумму в случае возникновения экономии от проведения конкурсных процедур или в результате увеличения доходной части бюджета.

Депутат Александр Окунев обратился к руководству управления физической культуры и спорта с предложением организовать соревнования по волейболу среди калужских территориальных общин, по мнению депутата это будет способствовать не только развитию массового спорта, но и сплочению жителей микрорайонов. В дальнейшем планируется провести соревнования между активистами ТОСов и по другим видам спорта, а в перспективе организовать спартакиаду территориального общественного самоуправления.