Артамонов приехал на рынок

Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ во вторник, 21 февраля, побывал на Центральном калужском рынке.

Главе региона представили идею проекта реконструкции здания и прилегающей территории, предусматривающей создание центра детского и семейного отдыха, объединенного в единый Космопарк.

- В настоящее время городской управой завершается подготовка соответствующей проектно-сметной документации, идет поиск инвестора, - сообщает пресс-служба правительства.

Артамонов в свою очередь выразил надежду на то, что будущий парк станет излюбленным местом отдыха не только калужан, но и туристов.

Крытый рынок, напомним, прекратит работу с 1 апреля.

С торговцами, которые на минувшей неделе звали губернатора на встречу, Артамонов не пересёкся. Сегодня рынок закрыт.