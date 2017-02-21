Артамонов приехал на рынок

Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ во вторник, 21 февраля, побывал на Центральном калужском рынке.
Главе региона представили идею проекта реконструкции здания и прилегающей территории, предусматривающей создание центра детского и семейного отдыха, объединенного в единый Космопарк.
- В настоящее время городской управой завершается подготовка соответствующей проектно-сметной документации, идет поиск инвестора, - сообщает пресс-служба правительства.
Артамонов в свою очередь выразил надежду на то, что будущий парк станет излюбленным местом отдыха не только калужан, но и туристов.
Крытый рынок, напомним, прекратит работу с 1 апреля.
С торговцами, которые на минувшей неделе звали губернатора на встречу, Артамонов не пересёкся. Сегодня рынок закрыт.
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