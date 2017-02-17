Калуга получит новый генплан

На состоявшемся 17 февраля заседании Совета Городской Думы депутаты рассмотрели вопрос об утверждении новой редакции Генерального плана Калуги.
Инициировал рассмотрение вопроса Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ.
– Генеральный план является одним из важнейших документов, регламентирующих планировку, застройку и реконструкцию городских территорий, – подчеркнул Александр ИВАНОВ, – этот документ будет определять основные принципы градостроительного планирования нашего города на следующие 20 лет. В Калуге уже давно назрела необходимость внести в Генплан изменения и утвердить его скорректированный вариант, но, несмотря на то, что работа ведётся с 2015 года, новая редакция Генерального плана так и не была представлена в Городскую Думу.
Как сообщил депутатам начальник Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Дмитрий ДЕНИСОВ, затянувшаяся разработка новой редакции Генплана обусловлена как юридическими нюансами, так необходимостью многочисленных согласований с правительством Калужской области, региональными министерствами и ведомствами, кроме того проект Генплана должен будет пройти ряд экспертиз.
Принятие новой редакции Генплана планируется во втором квартале 2017 года.
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