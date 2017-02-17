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Калуга получит новый генплан

17.02.2017 12:29 0 863
Калуга получит новый генплан

На состоявшемся 17 февраля заседании Совета Городской Думы депутаты рассмотрели вопрос об утверждении новой редакции Генерального плана Калуги.

Инициировал рассмотрение вопроса Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ.

 – Генеральный план является одним из важнейших документов, регламентирующих планировку, застройку и реконструкцию городских территорий, – подчеркнул Александр ИВАНОВ, – этот документ будет определять основные принципы градостроительного планирования нашего города на следующие 20 лет. В Калуге уже давно назрела необходимость внести в Генплан изменения и утвердить его скорректированный вариант, но, несмотря на то, что работа ведётся с 2015 года, новая редакция Генерального плана так и не была представлена в Городскую Думу.  

Как сообщил депутатам начальник Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Дмитрий ДЕНИСОВ, затянувшаяся разработка новой редакции Генплана обусловлена как юридическими нюансами, так необходимостью многочисленных согласований с правительством Калужской области, региональными министерствами и ведомствами, кроме того проект Генплана должен будет пройти ряд экспертиз.

Принятие новой редакции Генплана планируется во втором квартале 2017 года.

 


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Тэги: oбщество городская дума

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