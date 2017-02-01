Закрытие полигона: ответ чиновников на вопросы о мусоре вызвал массу новых

Как мы уже писали, 17 января в Калуге закрылся мусорный полигон в Ждамирово. Причиной этого стало соседство с аэропортом «Калуга». По мнению Московской транспортной прокуратуры, складирование отходов способствует «массовому скоплению птиц, столкновение которых с воздушными судами может повлечь авиационные инциденты».

С этого числа все мусоровозы с твёрдыми коммунальными отходами отправляются для дальнейшей обработки на расположенный по соседству с полигоном Калужский завод по производству альтернативного топлива.

Эта новость вызвала много вопросов у жителей Калуги и Калужской области. В частности, их интересует, что происходит с так называемыми «хвостами» - той частью твёрдых коммунальных отходов, которые не подлежат переработке, где их захоранивают, если полигон закрыт.

Ситуацию прокомментировал в среду, 1 февраля, заместитель начальника Управления городского хозяйства Алексей ДМИТРИЕВ.

– Муниципальные власти были готовы к закрытию существующего полигона, и ещё в ноябре на территории города был введён в эксплуатацию Калужский завод по производству альтернативного топлива, - цитирует Дмитриева пресс-служба горуправы. – На заводе мусор проходит процедуру сортировки. Значительная часть его уходит в качестве топлива на завод «Лафарж». Отходы в объёме около 4000 кубических метров в день регулярно вывозятся, не накапливаются. Мощность нового предприятия позволяет продуктивно и полностью принимать и перерабатывать эти количества.

Впрочем, исчерпывающих ответов на интересующие вопросы в данном комментарии нет. Скорее, он вызывает дополнительные вопросы. В частности, каков процент той незначительной части ТКО, которые не используют в качестве материала для изготовления топлива и которые вообще не подлежат переработке, и что всё-таки с этими отходами происходит?

- После сортировки ТКО остаётся органика, и не вся она может стать материалом для топлива, - пояснил нам эколог Алексей СТРЕЛЬЦОВ. – Что происходит с ней? Кроме того, после сортировки остаются отходы, которые являются строительным мусором. Он также не сжигается и теоретически должен использоваться как стройматериал. Используется ли? Плюс к этому – другие отходы, которые не могут войти в топливо. Того, что остаётся, в лучшем случае не меньше половины, в худшем – процентов 70. Эти остатки нужно где-то захоранивать. Что происходит с ними? На какой конкретно полигон вывозят?

Эти и некоторые другие вопросы мы направили в пресс-службу горуправы с просьбой предоставить нам уточняющие комментарии.

Добавим также, что закрытие полигона в Ждамирово по причине массового скопления птиц, которые могут стать причиной авиационных инцидентов, по мнению Алексея Стрельцова, является необоснованным.

- С закрытием полигона вероятность встреч птиц с взлетающими и садящимися самолётами не снизится! Этого никто не доказал, - убеждён эколог. – Наибольшее влияние на увеличение численности птиц на полигоне оказывают маршруты осеннее-весенних перелётов, наличие гнездовой колонии врановых (грачей). Вместо того чтобы провести полноценные орнитологические наблюдения, которых не было, воспользовались существующими нормативами, которые не рекомендуют располагать полигоны ТКО ближе 15 км от аэропортов. Однако радиус индивидуальной активности чаек составляет до 25 км. Так что ночующие на Яченском водохранилище или реке Оке птицы легко попадут на территорию аэропорта.