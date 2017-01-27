Власти просят убрать машины с улицы Воскресенской

В пятницу, 27 января, городские власти распространили просьбу к калужским автомобилистам убрать авто с улицы Воскресенской.
- В связи с уборкой снега механизированным способом, убедительная просьба, не размещать автотранспортные средства по обеим сторонам улицы Воскресенской 28 и 29 января в дневное время - с 8.00 до 18.00, - говорится в сообщении горуправы.
|
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: