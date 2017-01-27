Власти просят убрать машины с улицы Воскресенской

27.01.2017 16:11

В пятницу, 27 января, городские власти распространили просьбу к калужским автомобилистам убрать авто с улицы Воскресенской.

- В связи с уборкой снега механизированным способом, убедительная просьба, не размещать автотранспортные средства по обеим сторонам улицы Воскресенской 28 и 29 января в дневное время - с 8.00 до 18.00, - говорится в сообщении горуправы.