Калужский минстрой подвел итоги за пять месяцев
Заключены контракты на благоустройство 60 территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Из них в семи населенных пунктах благоустройство уже проведено. Это Спас-Деменск, Березичский стеклозавод, Льва Толстого, Пятовский, Еленский, Хвастовичи и Совхоз Боровский.
Места, которые нужно было привести в порядок, в прошлом году выбрали сами жители.
Также Лежнин рассказал, что по федеральному проекту «Чистая вода» в этом году построят объекты питьевого водоснабжения в Белоусово и Жилетово. Стройка уже началась.
Дмитрий Маркович Полторацкий родился 23 мая 1761 года в Петербурге, и воспитывался сначала дома, а затем в Страсбургской Академии, после чего путешествовал по Германии, Швейцарии, Испании, Франции и Англии. Числясь в военной службе с 1769 года, 1 января 1787 года был произведён в подполковники, затем вышел в отставку с причислением к Коллегии иностранных дел. В 1792 году купил село Авчурино (2700 десятин; в 12 верстах от Калуги, на левом берегу Оки), где завел образцовое сельское хозяйство, к которому питал страсть с ранних лет....