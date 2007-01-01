Калужский минстрой подвел итоги за пять месяцев

Ситуацию прокомментировал на днях министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

Заключены контракты на благоустройство 60 территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Из них в семи населенных пунктах благоустройство уже проведено. Это Спас-Деменск, Березичский стеклозавод, Льва Толстого, Пятовский, Еленский, Хвастовичи и Совхоз Боровский.

Места, которые нужно было привести в порядок, в прошлом году выбрали сами жители.

Также Лежнин рассказал, что по федеральному проекту «Чистая вода» в этом году построят объекты питьевого водоснабжения в Белоусово и Жилетово. Стройка уже началась.