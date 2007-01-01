Министр поручил ускорить работы в Репинском овраге в Обнинске
С проверкой в наукограде побывал глава министерства строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.
Сейчас подрядчик начал укладывать плитку на кольцевой прогулочный дорожке.
- Необходимо увеличить количество бригад на объекте, - заявил по итогам визита Лежнин.
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
Дмитрий Маркович Полторацкий родился 23 мая 1761 года в Петербурге, и воспитывался сначала дома, а затем в Страсбургской Академии, после чего путешествовал по Германии, Швейцарии, Испании, Франции и Англии. Числясь в военной службе с 1769 года, 1 января 1787 года был произведён в подполковники, затем вышел в отставку с причислением к Коллегии иностранных дел. В 1792 году купил село Авчурино (2700 десятин; в 12 верстах от Калуги, на левом берегу Оки), где завел образцовое сельское хозяйство, к которому питал страсть с ранних лет....
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