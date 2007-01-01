+13...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство Новые липы высадили на улице Ленина в Калуге
Новость дня Благоустройство

Новые липы высадили на улице Ленина в Калуге

Посадка прошла в пятницу, 31 мая, в районе перекрестка с улицей Суворова.
Дмитрий Ивьев
15:04 31.05
1 1553
Фото: горуправа Калуги.
Читайте KP40.RU:

В прошлом году там уже высаживали саженцы, но они не пережили зиму.

Сейчас одна из частных компаний вновь закупила липы.

- Поручил своему первому заместителю Александру Серякову взять под личный контроль своевременный необходимый уход за новыми деревьями, - заявил городской голова Дмитрий Денисов.

Общество
Нового космонавтика установят в Калуге 31 мая
11:59 30.05
6 3140
Общество
Власти Калуги ищут собственника памятника Ципулину
10:30 31.05
5 2520
Общество
В Калуге установили нового космонавтика
20:07 31.05
4 1696
Образование
Дату начала строительства новой школы на Тайфуне пока не определили
11:38 30.05
3 2116
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге снесли дом на улице Тульской
09:58 31.05
3 2598
Общество
1 июня родился калужский архитектор Николай Соколов
08:00 01.06
2 4322
Происшествия
Оборудование мобильного оператора опять загорелось в Калуге
12:31 30.05
2 2497
Авто и транспорт
В Калуге 38 водителей с тонировкой попались инспекторам
16:59 31.05
2 1566
Статьи, аналитика, репортажи
Каким будет лето в Калуге
09:00 01.06
1 2979
Общество
Средняя зарплата калужан выросла до 73 727 рублей
10:15 01.06
1 1142
Общество
Проблемный завод перенесут в Калужской области
20:00 31.05
0 8566
Погода
Дожди надвигаются на Калужскую область
05:50 31.05
0 7707
Общество
30 мая родился император Петр I, связанный с калужской землей
08:00 30.05
4 6695
Общество
31 мая родилась боярыня Морозова, сосланная в Боровский острог
08:00 31.05
2 4418
Общество
1 июня родился калужский архитектор Николай Соколов
08:00 01.06
2 4335
Авто и транспорт
Калужане просят поменять расписание вечернего автобуса с вокзала
11:50 30.05
0 3582
Общество
В Калуге отключат радио и телевидение
10:41 31.05
0 3505
Общество
В шести водоемах Калуги запретили купаться
15:09 30.05
1 3442
Происшествия
Массовое ДТП произошло на трассе под Калугой
10:57 31.05
0 3333
Общество
Нового космонавтика установят в Калуге 31 мая
11:59 30.05
6 3147
Лента настроения
10 оценили
60%
0%
0%
0%
0%
40%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Что касается Губернского исторического музея, то его экспозиция была торжественно открыта 20 апреля 1897 года, стараниями жены тогдашнего губернатора Николая Смирнова, фрейлины и светской львицы Александры Осиповны Смирновой-Россет.

...
Общество
1 июня родился калужский архитектор Николай Соколов
11:16 01.06
2 4335
Василёк

предсказывают гадалки, а не ученые.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Каким будет лето в Калуге
11:06 01.06
1 3004
Белый Орёл

Тушите свет... Занавес...🤣🤣🤣

...
Общество
Средняя зарплата калужан выросла до 73 727 рублей
10:28 01.06
1 1162
Александр Моржов

Плохая мода,теперь охранять эту игрушку надо,камеру ставить.Лучше бы дерево посадили или скамейку,но которую украсть невозможно))

...
Общество
В Калуге установили нового космонавтика
09:00 01.06
4 1714
mik27

Такие ворюги как ты и сопрут.

...
Общество
В Калуге установили нового космонавтика
00:51 01.06
4 1714
Area51

Нет. Есть такая фишка, как заводская́ тонировка. Сам с этим столкнулся, покупал 15е ведро в максималке, в 11 году. При установке на учёт на вопрос о тонировка со стороны гиббддедешника (кстати тонировка была голубая по кругу, кроме переда), тот был с моей стороны послан (кулюторно), с отсылом на АвтоВАЗ. Тем более, что на тачке было 12км пробега. После чего мне в течении 5 мин. выдали доки.

...
Авто и транспорт
В Калуге 38 водителей с тонировкой попались инспекторам
00:12 01.06
2 1583
Василёк

я надеюсь эта хрень хотя бы за деньги публикуется ?

...
Общество
В Калуге установили нового космонавтика
23:11 31.05
4 1714
VGA

Шапшу допросите, он памятник открывал.

...
Общество
Власти Калуги ищут собственника памятника Ципулину
21:12 31.05
5 2537
VGA

Надеюсь, что скоро сопрут.

...
Общество
В Калуге установили нового космонавтика
21:05 31.05
4 1714
Karson

они это серьёзно?

...
Общество
Власти Калуги ищут собственника памятника Ципулину
18:55 31.05
5 2537
Партнёрские новости
Афиша
Международный фестиваль и гастроли тульского театра попробуют порадовать калужан
Новости компаний
eyJpdiI6InFOdHpqN0p2MW9Nd1lySi8yOW96UVE9PSIsInZhbHVlIjoiMG45NU8wNWFmR2JLSzhuZlRCdFRaQmsxMUlheGlJSEFQNnRtc1VFQVJLUkhMSEEwb2FsTkg1M01nR2JuZ3RwNTUvK0lmNGs4L1dxL2JWRldkdWwvajRRcEJXMWVLU1RUdTQ1NnJBeFd0VEJzcFRSQ2VIbTJxS3FhWGhwV2tIcUpsZHRsUUdrVHZZczIzS0F1M2hPOUloV3hET2REUDVaWGNFOHlTTG5ZajhYbGhqSnJZRWlFQzQ3NHJqeVVrekFyM3ZxSWFUNWRFcTQzY1p5eTdBdEdPV2c2dnZxeTEyay91WWp5QXJEZTBUSTgxNE9vOUlSams4UzRjOHE2eUp3RDZ5WjFCVUdpeUcxZW1UQjZPazEyMVpUYkJvOWxwMVpmN0RsVk9oY0JUYUdwQ3RvSlZ0SGNoSnFCYUdsZWI4Q1pweVhsZ0QxRkpNSzRrM1JERTI1cWRrWE9PRWFwTVY4QzhtRjJIL0x0bjlLYnFaM0ZvYzdzeG9jaEFrZ3VpNER2WXV0NzA5bERMdGU1T3BUNXdFamd2czlUVmVzSTFtRGZtbjllaU9Qd0lXN2h1UDArSDZNenduRDA1Tks1STlibldkVlAxS1kyWkpVWkVoWTZHLy8yVzgyNnk1YXYvNnkyWW9vUUcrWnluckNkdVpaajFacFBaR3FWV2d0MVZZSVdSS1I3UzZ6U0xGSEZLR3lRZkxzYVRyejNvV3d2eU5pMjBFLzZITUtnc0tyUk9jYWJYVHAzR1YwcDBodzNYMStQbkNiUUUzQkVpZzNlVWVQYzVkV3VhOWR3ak9hVXFIdEZGTzRnRHUrc1JjVGl5cXg2SzZxZGowREZGT1Q4ZjhrTyIsIm1hYyI6IjM1Yzg5MDU3NzhhZDc0NjlkZThmMDFjNGUzMjg1YTc5NTQ0ZTc2OTM4M2RjZTg2MzljZWQ3NjQzYTIyMWE3NjQiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
Все опросы
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26622
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
Василёк

предсказывают гадалки, а не ученые.

...
Колумнисты
“Фонтаны, старинные церкви и воздушная тревога: чем запомнился Липецк на День Победы ”
12:00 22.05
1 2908
Анастасия Каторгина
“Великая русская дуга: как путешествие по рекам России помогло погрузиться в ее историю”
10:03 21.05
0 2190
“Калужский биатлонист Дмитрий Уланов: "Патроны начали взрываться"”
11:01 09.04
1 6507
Алексей Мекрюков
Блогер, спортсмен, путешественник, освещаю биатлонные соревнования, автор ютуб-канала Mekryuchino Travel Family
eyJpdiI6ImlaZGN3R1ZaV0dhMWxUUDc1WUZGTEE9PSIsInZhbHVlIjoiZ2RteTJzNnJMNklpK0dEcjA0TUdUWlIrWmtZSE5YZXAzalByM1piTXdadU00N3NhNENyc3VnUkZJMXpsYUc3QlEyMXlGUGt5VFhBZFNsbGJiTTRTMjV0Qmx1QnBPUGRMTVQ4enZzRkVYczNHS2ZKUHNCZDVWYTlXQW1EWVE4QTBBNGpVKzYyVkprQWFSY3p0V2NzL0lJaWxVYmZGaENRUU5DRDdwNDF3M0M5Q0VJaEdzY0xaWXZFOVpPYmV3ekdHMEJMck5OWEl4Qm5weUhzdDJ1TU1mK3ArU3Q3Yk40L20zRGUwWEUzUjlCaDFFZnBOK1dOWGdxT2ZPVnpnTlhod2FLUEZHeFRyU3JBMEE4eW5GTXdkWVA0YjhFZGJid0Q1MDJTOHVob090WlJBbjhSdkVoUmJzdXVTekNpN3VOSDJFOFRPNHNCY2cxTDdDL3VuQy9mZHRYakQvbFNyMThZQkJJSzJqZzNmTFVpVFQrVFFGeFRKa3o2WTBIVjlmc1o3N0FkcXlBQ29nVFQyM3JjbzVaQlBoNExVVis0RjJ3NEtUR1ZJb0tXdURFcjBMU2UyRlBNVTNmSUduY2xrZStYdSIsIm1hYyI6ImEzYTc3Mzg3M2QyMzZjNTg1MzNiMzNiZWY5Y2JkMzFlYjVjYzA5MThiNjRmZjg5NGYzMjhhYThiMGEwZGI3MGQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+