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В Калуге открыли понтонный мост через Оку

Утром в среду, 29 мая, на Воробьевской переправе уже можно перейти с одного берега на другой.
Дмитрий Ивьев
09:00 сегодня
0 334
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Монтаж начался 27 мая.

Ранее мост не могли установить из-за высокого уровня воды в Оке.

Этот мост устанавливается на теплый период с 2020 года.

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Комментарий дня
VGA

Наштампуйте их в достаточном количестве и продавайте этих гномиков в магазинах "Сад и огород". На дачах им самое место.

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