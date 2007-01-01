В Калуге меняют ограждение на дамбе Яченского водохранилища
Во вторник, 28 мая, ситуацию прокомментировал министр транспорта Александр Шпиренко.
- В прошлом году на Гагаринском мосту, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», уже заменили 1356 метров ограждений, - рассказал он. - В этом году их замена продолжается. Сейчас работа по установке ограждений ведётся на дамбе Яченского водохранилища. Сейчас устанавливаются последние пролёты ограждений и бетонируются стойки опор. В ближайшее время работа будет завершена.
Новые ограждения выполнены из композитных материалов.
Ранее деньги на эти работы по поручению губернатора выделили из областного бюджета.
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