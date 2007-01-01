В Барятино благоустраивают парк Победы
Работы на улице Советской ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
- Первый этап благоустройства парка был выполнен в 2023 году, в текущем запланировано устройство пешеходных дорожек и освещения, - рассказал 27 мая министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.
За продолжение работ в ходе всероссийского онлайн-голосования высказалось почти 500 жителей села.
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация (25%)
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