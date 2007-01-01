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Благоустройство

В Барятино благоустраивают парк Победы

Работы на улице Советской ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Дмитрий Ивьев
16:31 сегодня
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Читайте KP40.RU:

- Первый этап благоустройства парка был выполнен в 2023 году, в текущем запланировано устройство пешеходных дорожек и освещения, - рассказал 27 мая министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

За продолжение работ в ходе всероссийского онлайн-голосования высказалось почти 500 жителей села.

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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