В Барятино благоустраивают парк Победы

Работы на улице Советской ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

- Первый этап благоустройства парка был выполнен в 2023 году, в текущем запланировано устройство пешеходных дорожек и освещения, - рассказал 27 мая министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

За продолжение работ в ходе всероссийского онлайн-голосования высказалось почти 500 жителей села.