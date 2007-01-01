В Калуге прошла акция по очистке берега Яченского водохранилища
Мусор там убирали ученики экокласса школы №15, рассказали 27 мая в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.
В Минприроды отметили, что этот класс уже несколько лет помогает очищать калужскую природу.
В этот раз школьники собрали 15 мешков мусора.
В ходе акции проходил также конкурс на самую креативную фотографию. Победители получили памятные сувениры.
Уборка проходила в рамках акции «Вода России».
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