В Калуге прошла акция по очистке берега Яченского водохранилища

Мусор там убирали ученики экокласса школы №15, рассказали 27 мая в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

В Минприроды отметили, что этот класс уже несколько лет помогает очищать калужскую природу.

В этот раз школьники собрали 15 мешков мусора.

В ходе акции проходил также конкурс на самую креативную фотографию. Победители получили памятные сувениры.

Уборка проходила в рамках акции «Вода России».