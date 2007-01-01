В Перемышле рабочие начали строительство спуска к пляжу озера Бездонное

Этот объект благоустройства выбрали сами жители. За него проголосовало около 500 человек.

О начале благоустройства рассказал в воскресенье, 26 мая, региональный министр строительства и ЖКХ.

Спуск стал логичным окончанием комплекса благоустроительных работ на этой территории. В прошлом году, по программе «Формирование комфортной и городской среды» уже были приведены в порядок пляж и построена смотровая площадка.

По результатам тендера, победила компания, которая оценила все работы в немногим более 1,5 млн. рублей.