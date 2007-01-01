В Полотняном Заводе восстановят историческую аллею
Деревья рядом с усадьбой Гончаровых там собираются высадить по плану 1851 года.
- Три сажени между деревьями и между рядами, - рассказал в субботу, 25 мая, губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Вместе с сенатором Анатолием Артамоновым он принял участие в посадке лип. Саженцы привезли из музея-заповедника «Михайловское».
Напомним, 25 мая в Калужской области проходит празднование 225-летия Пушкина.
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Комментарий дня
victor_63
Во-первых претензии не к производителю самокатов, а к арендодателю, который является их собственником. Если Вы нарушите правила, управляя по доверенноси, то с камеры кому штраф придёт? Собственнику. Во-вторых, в отличии от автомомилей, самокаты сбивают на тротуаре, предназначеном для пешеходов, а не на дороге....