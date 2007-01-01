У «Огня Славы» обустраивают дорожки

Работы по благоустройству проходят в Жиздре.

Мемориальный комплекс приводят в порядок в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В 2023 году за продолжение работ проголосовали 900 местных жителей.

- План работ на текущий год предусматривает устройство дорожек из тротуарной плитки по периметру комплекса, ремонт постаментов, - рассказал 25 мая министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.