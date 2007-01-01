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Благоустройство

В Балабаново высадили деревья у новой ледовой арены

Акция по озеленению прошла в пятницу, 24 мая, с участием министра спорта Калужской области Олега Сердюкова.
Дмитрий Ивьев
07:50 сегодня
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Возле арены появились молодые липы.

- Выбор хороший - эти деревья долгоживущие и выносливые, одни из самых красивых и популярных для скверов и парков, - прокомментировал министр.

Напомним, арена построена по федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Открытие состоится 1 июня в 15:00.

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калужская область регион
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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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Комментарий дня
mik27

Вообще то это управление фсб

...
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