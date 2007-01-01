В Балабаново высадили деревья у новой ледовой арены
Акция по озеленению прошла в пятницу, 24 мая, с участием министра спорта Калужской области Олега Сердюкова.
Возле арены появились молодые липы.
- Выбор хороший - эти деревья долгоживущие и выносливые, одни из самых красивых и популярных для скверов и парков, - прокомментировал министр.
Напомним, арена построена по федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Открытие состоится 1 июня в 15:00.
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