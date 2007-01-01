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Первая в году акция «Сохраним родную природу!» прошла в Калужской области

Дмитрий Ивьев

В Ферзиковском районе расчистили территорию памятника природы регионального значения «Родник "Лаврин"» у поселка Дугна, рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Дмитрий Ивьев 140 Читайте KP40.RU: