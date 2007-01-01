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Благоустройство

Первая в году акция «Сохраним родную природу!» прошла в Калужской области

В Ферзиковском районе расчистили территорию памятника природы регионального значения «Родник "Лаврин"» у поселка Дугна, рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
Дмитрий Ивьев
12:39 сегодня
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Участники акции разобрали завалы из деревьев, которые при падении разрушили каптаж источника.

По информации Минприроды, это начало возрождения одного из самых мощных природных родников в пределах Калужско-Алексинского каньона.

Планируется разработать проект по его обустройству.

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калужская область регион
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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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Комментарий дня
victor_63

Во-первых претензии не к производителю самокатов, а к арендодателю, который является их собственником. Если Вы нарушите правила, управляя по доверенноси, то с камеры кому штраф придёт? Собственнику. Во-вторых, в отличии от автомомилей, самокаты сбивают на тротуаре, предназначеном для пешеходов, а не на дороге.

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