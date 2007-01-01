Первая в году акция «Сохраним родную природу!» прошла в Калужской области
В Ферзиковском районе расчистили территорию памятника природы регионального значения «Родник "Лаврин"» у поселка Дугна, рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
Участники акции разобрали завалы из деревьев, которые при падении разрушили каптаж источника.
По информации Минприроды, это начало возрождения одного из самых мощных природных родников в пределах Калужско-Алексинского каньона.
Планируется разработать проект по его обустройству.
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Комментарий дня
victor_63
Во-первых претензии не к производителю самокатов, а к арендодателю, который является их собственником. Если Вы нарушите правила, управляя по доверенноси, то с камеры кому штраф придёт? Собственнику. Во-вторых, в отличии от автомомилей, самокаты сбивают на тротуаре, предназначеном для пешеходов, а не на дороге....