На площади Победы поменяют плитку и посадят деревья

О ходе ремонтных работ в центре Калуги в пятницу, 24 мая, рассказал министр транспорта Александр Шпиренко.

- Это центральная площадь города и место притяжения для калужан и гостей регионального центра, - заявил он. - С приближением 80 - летней годовщины Великой Победы оно будет преображаться. Работы на объекте уже ведутся. Сейчас подрядчик укладывает нижний слой покрытия. Ещё предстоит установить плавающие люки, новые бордюры и уложить верхний слой асфальта.

На тротуарах заменят плитку, планируется установить новые остановки и посадить деревья.

- К юбилейной дате любимая площадь калужан станет уютнее и комфортнее, - подчеркнул Шпиренко.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».