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Благоустройство

На площади Победы поменяют плитку и посадят деревья

О ходе ремонтных работ в центре Калуги в пятницу, 24 мая, рассказал министр транспорта Александр Шпиренко.
Дмитрий Ивьев
14:18 сегодня
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- Это центральная площадь города и место притяжения для калужан и гостей регионального центра, - заявил он. - С приближением 80 - летней годовщины Великой Победы оно будет преображаться. Работы на объекте уже ведутся. Сейчас подрядчик укладывает нижний слой покрытия. Ещё предстоит установить плавающие люки, новые бордюры и уложить верхний слой асфальта.

На тротуарах заменят плитку, планируется установить новые остановки и посадить деревья.

- К юбилейной дате любимая площадь калужан станет уютнее и комфортнее, - подчеркнул Шпиренко.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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