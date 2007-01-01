На площади Победы поменяют плитку и посадят деревья
О ходе ремонтных работ в центре Калуги в пятницу, 24 мая, рассказал министр транспорта Александр Шпиренко.
- Это центральная площадь города и место притяжения для калужан и гостей регионального центра, - заявил он. - С приближением 80 - летней годовщины Великой Победы оно будет преображаться. Работы на объекте уже ведутся. Сейчас подрядчик укладывает нижний слой покрытия. Ещё предстоит установить плавающие люки, новые бордюры и уложить верхний слой асфальта.
На тротуарах заменят плитку, планируется установить новые остановки и посадить деревья.
- К юбилейной дате любимая площадь калужан станет уютнее и комфортнее, - подчеркнул Шпиренко.
Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
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