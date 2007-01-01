Калужские города примут участие во Всероссийском конкурсе благоустройства
Там будут представлены концепции преображения городских пространств.
Региональный минстрой рекомендовал заявки к участию, сообщил 24 мая министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.
Новые проекты подготовили Жуков, Сухиничи, Мосальск, Козельск. Доработали замечания федеральной конкурсной комиссии Обнинск, Ермолино, Кондрово, Жиздра, Юхнов, Мещовск, Балабаново, Людиново.
Заявки принимаются Минстроем России до 1 июня. Общий призовой фонд на 2024 год составляет 20 миллиардов рублей, победителей назовут в августе.
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Комментарий дня