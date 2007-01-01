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Благоустройство

В Тарусе строят «Точку притяжения»

Новое досуговое культурно-образовательное пространство появится в лесопарковой зоне, сообщил 23 мая министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.
Дмитрий Ивьев
10:58 сегодня
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Работы выполняются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

- За его реализацию в прошлом году проголосовало более тысячи тарусян, - рассказал Лежнин. -Территория для совместного творчества будет оборудована беседками и качелями.

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Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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Комментарий дня
Ded Evgenich

Предложение для властей города Калуги-лежачие полицейские для самокатов. На тротуарах. В москве уже есть.

...
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