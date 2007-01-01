В Тарусе строят «Точку притяжения»

Новое досуговое культурно-образовательное пространство появится в лесопарковой зоне, сообщил 23 мая министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Работы выполняются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

- За его реализацию в прошлом году проголосовало более тысячи тарусян, - рассказал Лежнин. -Территория для совместного творчества будет оборудована беседками и качелями.