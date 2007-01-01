В Жилетово начали благоустраивать набережную

Работы проходят в этой деревне Дзержинского района в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В порядок приведут территорию у деревенского пруда.

В прошлом году около 500 жителей выбрали это место в ходе онлайн-голосования.

- Запланированные мероприятия включают в себя обустройство пешеходных дорожек, организацию пирса, озеленение и установку малых архитектурных форм, - рассказал 23 мая министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.