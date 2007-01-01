В Жилетово начали благоустраивать набережную
В порядок приведут территорию у деревенского пруда.
В прошлом году около 500 жителей выбрали это место в ходе онлайн-голосования.
- Запланированные мероприятия включают в себя обустройство пешеходных дорожек, организацию пирса, озеленение и установку малых архитектурных форм, - рассказал 23 мая министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.
Не смейте трогать стоимость проезда!!! Итак цена завышена на этот убогий транспорт!!! Или что, наша провинция решила на Москву равняться?! Как только там цены повысить решили, сразу, моментально здесь всполошились, "а почему бы нам не сделать тоже самое?!" Только з/п здесь далеко не московские!!! Местные власти вы бы сами пересели в "общественные сараи", а свои Мерседесы людям раздали. Я бы на вас посмотрела потом!!!...