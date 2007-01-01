Понтонный мост в Калуге собираются установить к началу лета
Такие сроки во вторник, 21 мая, сообщили в городской управе.
- В этом году из-за высокого уровня подъёма реки установка моста будет проведена позже, чем обычно, - пояснили в администрации. - Точных сроков, к сожалению, пока нет, но планируем, что до конца месяца мост будет установлен.
В предыдущие годы, напомним, мост устанавливали в первой половине мая.
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация (25%)
ТОП народных новостей
За месяц