Понтонный мост в Калуге собираются установить к началу лета

Такие сроки во вторник, 21 мая, сообщили в городской управе.

- В этом году из-за высокого уровня подъёма реки установка моста будет проведена позже, чем обычно, - пояснили в администрации. - Точных сроков, к сожалению, пока нет, но планируем, что до конца месяца мост будет установлен.

В предыдущие годы, напомним, мост устанавливали в первой половине мая.