Калужане с 906 базы рассказали о разбитой дороге
Вопрос можно решить через территориального представителя горуправы.
В редакцию обратились жители района 906 база в Калуге.
Они пожаловались на состояние дороги, прилегающей к улице Гвардейской.
Мы сообщили в городскую управу об обращении калужан.
- Для начала жителям нужно обратиться к своему территориальному представителю Серебрякову Олегу Васильевичу по адресу ул. Турынинская, 9, тел.: 70-14-76, - ответили в горуправе. - Через него важно обозначить проблему. Предварительно, дорога может принадлежать частному сектору или гаражному кооперативу. В дальнейшем нужно объединить усилия членов гаражного кооператива, жителей частного сектора рядом и местного депутата.
Но началом решения проблемы, подчеркнули в городской управе, станет обращение к территориальному представителю.
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