Калужане с 906 базы рассказали о разбитой дороге

Вопрос можно решить через территориального представителя горуправы.

В редакцию обратились жители района 906 база в Калуге.

Они пожаловались на состояние дороги, прилегающей к улице Гвардейской.

Мы сообщили в городскую управу об обращении калужан.

- Для начала жителям нужно обратиться к своему территориальному представителю Серебрякову Олегу Васильевичу по адресу ул. Турынинская, 9, тел.: 70-14-76, - ответили в горуправе. - Через него важно обозначить проблему. Предварительно, дорога может принадлежать частному сектору или гаражному кооперативу. В дальнейшем нужно объединить усилия членов гаражного кооператива, жителей частного сектора рядом и местного депутата.

Но началом решения проблемы, подчеркнули в городской управе, станет обращение к территориальному представителю.