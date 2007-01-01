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Калужане с 906 базы рассказали о разбитой дороге

Вопрос можно решить через территориального представителя горуправы.
14:00 сегодня
1 383
Елена Сумак.
Читайте KP40.RU:

В редакцию обратились жители района 906 база в Калуге.

Они пожаловались на состояние дороги, прилегающей к улице Гвардейской.

Мы сообщили в городскую управу об обращении калужан.

- Для начала жителям нужно обратиться к своему территориальному представителю Серебрякову Олегу Васильевичу по адресу ул. Турынинская, 9, тел.: 70-14-76, - ответили в горуправе. - Через него важно обозначить проблему. Предварительно, дорога может принадлежать частному сектору или гаражному кооперативу. В дальнейшем нужно объединить усилия членов гаражного кооператива, жителей частного сектора рядом и местного депутата.

Но началом решения проблемы, подчеркнули в городской управе, станет обращение к территориальному представителю.

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Всего: 1 комментарий
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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
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