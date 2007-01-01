В обнинском Репинском овраге завершаются земляные работы
Благоустройство проходит на территории за кинотеатром «Мир», сообщили в администрации города.
Этот проект победил в VII Всероссийском конкурсе Минстроя РФ на лучший проект создания комфортной городской среды в малых городах.
- На сегодняшний день строители практически завершили все земляные и бетонные работы, подготовили необходимое оборудование для устройства освещения, - пояснили в администрации. - Сделано основание под амфитеатр и смонтированы лестницы. На территории также установят спуски для маломобильных жителей.
После благоустройства в овраге появится парковая зона с фонтаном, спортивная и детская площадки.
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