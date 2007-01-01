В обнинском Репинском овраге завершаются земляные работы

Благоустройство проходит на территории за кинотеатром «Мир», сообщили в администрации города.

Этот проект победил в VII Всероссийском конкурсе Минстроя РФ на лучший проект создания комфортной городской среды в малых городах.

- На сегодняшний день строители практически завершили все земляные и бетонные работы, подготовили необходимое оборудование для устройства освещения, - пояснили в администрации. - Сделано основание под амфитеатр и смонтированы лестницы. На территории также установят спуски для маломобильных жителей.

После благоустройства в овраге появится парковая зона с фонтаном, спортивная и детская площадки.