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Благоустройство

В Сухиничах появится новая детская площадка

Ее построят у дома №92 на улице Ленина, сообщили 20 мая в администрации города.
Дмитрий Ивьев
10:00 сегодня
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Фото: администрация Сухиничского района.
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Ранее проект благоустройства этой территории победил в конкурсе «Лучшая муниципальная практика развития территорий территориального общественного самоуправления».

- Проект называется «Островок жизни», в нем кроме игровой зоны предусмотрено организация современного освещения, - пояснили в администрации.

Из областного бюджета на проведение работ выделили 814 тысяч рублей. Также к финансированию присоединятся район, город, предприниматели и горожане.

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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