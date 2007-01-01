В Сухиничах появится новая детская площадка
Ее построят у дома №92 на улице Ленина, сообщили 20 мая в администрации города.
Ранее проект благоустройства этой территории победил в конкурсе «Лучшая муниципальная практика развития территорий территориального общественного самоуправления».
- Проект называется «Островок жизни», в нем кроме игровой зоны предусмотрено организация современного освещения, - пояснили в администрации.
Из областного бюджета на проведение работ выделили 814 тысяч рублей. Также к финансированию присоединятся район, город, предприниматели и горожане.
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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация (25%)
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