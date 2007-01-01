В Сухиничах появится новая детская площадка

Ее построят у дома №92 на улице Ленина, сообщили 20 мая в администрации города.

Ранее проект благоустройства этой территории победил в конкурсе «Лучшая муниципальная практика развития территорий территориального общественного самоуправления».

- Проект называется «Островок жизни», в нем кроме игровой зоны предусмотрено организация современного освещения, - пояснили в администрации.

Из областного бюджета на проведение работ выделили 814 тысяч рублей. Также к финансированию присоединятся район, город, предприниматели и горожане.