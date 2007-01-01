В Жиздре ремонтируют мемориальный комплекс «Огонь Славы»

Эту территорию местные жители выбрали в прошлом году в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

- Подрядчик приступил к выполнению третьего этапа работ по устройству мемориала, - рассказали 17 мая в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области. - Работы начаты с установления бордюров вдоль дорожек на территории комплекса.

Памятник открыт в мае 1983 года в честь горожан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. На территории мемориала установлен памятник малолетним узникам концлагерей. В 2014 году установлены два артиллерийских орудия: пушка ЗИС-3 и гаубица М-30.

Работы по благоустройству планируется завершить в этом году.