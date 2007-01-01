Парки и скверы Калуги обработали от клещей

Работы проведены на 20 территориях, сообщили 17 мая в правительстве Калужской области.

В частности, от клещей обработали площадь Победы, сквер Мира, парк имени Циолковского, скверы Матери, Кубяка, Ветеранов, Воронина, Карпова.

Всего работы проведены на 30 гектарах.

- В любом случае при прогулках на природе не забывайте об осторожности, - говорится в сообщении правительства. - Носите светлую одежду с длинными рукавами, штанины заправляйте в длинные носки, используйте акарицидные или репеллентные средства. При укусе клеща следует обратиться в поликлинику или травмпункт.