Парки и скверы Калуги обработали от клещей
Работы проведены на 20 территориях, сообщили 17 мая в правительстве Калужской области.
В частности, от клещей обработали площадь Победы, сквер Мира, парк имени Циолковского, скверы Матери, Кубяка, Ветеранов, Воронина, Карпова.
Всего работы проведены на 30 гектарах.
- В любом случае при прогулках на природе не забывайте об осторожности, - говорится в сообщении правительства. - Носите светлую одежду с длинными рукавами, штанины заправляйте в длинные носки, используйте акарицидные или репеллентные средства. При укусе клеща следует обратиться в поликлинику или травмпункт.
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